Em uma tarde cinza e chuvosa, recebi com tristeza a notícia do falecimento do meu padrinho, Dr. Celso Daltro. Uma pessoa simples, uma biblioteca viva, advogado de excelência que advogava com excelência para quem podia e não podia pagar. Cada conversa que tínhamos era uma aula que eu recebia, Defensor da Democracia. Um senso de humor ímpar.

Deixo aqui como lembrança algumas fotos, da minha formatura em Direito que ele fez questão de sentar na primeira fileira e me aplaudir de pé, muito orgulhoso de mim, sempre que me apresentava a alguém fazia questão de dizer todas as minhas formações.

Uma foto de um domingo a tarde onde eu, Ana, Painho, meu padrinho e Virgílio seu filho rimos bastante.

Outra foto dele orgulhoso ao meu lado

Ao nosso lado e de Santa Dulce. Quando foi vereador, ele entregou a Santa Dulce o título de cidadã Feirense.

E ua foto linda do meu batizado.

Deixa um legado de respeito e humanidade!