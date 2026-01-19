Inscrições para concurso de professores se encerram na próxima sexta-feira

Os interessados em ingressar no quadro permanente da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Feira de Santana têm até as 23h59 da próxima sexta-feira, dia 22, para realizar a inscrição no concurso público que oferece mil vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva. As inscrições tiveram início no dia 22 de dezembro.

O processo de inscrição é realizado exclusivamente de forma on-line. Para participar do certame, o candidato deve acessar o link específico do concurso no endereço eletrônico www.idecan.org.br. O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) é a banca organizadora responsável por todas as etapas do concurso público.

Estão sendo ofertadas vagas para pedagogo (782), professor de Língua Portuguesa (40), Língua Inglesa (26), Matemática (35), Ciências (40), Geografia (25), História (27), Educação Física (15) e Artes (10), além da formação de cadastro reserva.

O salário inicial anunciado é de R$ 5.212,34, para jornada de trabalho de 40 horas semanais. As provas objetivas estão previstas para o dia 8 de março. O resultado definitivo das provas objetivas será divulgado em 20 de abril, enquanto o resultado das provas discursivas está previsto para o dia 25 de maio. Já o resultado final do concurso deverá ser publicado no dia 14 de julho.