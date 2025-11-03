Plano Plurianual de Feira começa a ser discutido na Câmara nesta terça-feira

O Plano Plurianual do Município de Feira de Santana entra em discussão, nesta terça-feira, 4, na Câmara de Vereadores. O Plano Plurianual do Município abrange período compreendido entre os exercícios de 2026 a 2029. A previsão de receita para o próximo ano é de R$ 3.373.774.050.

O PPA (2026-29) estabelece “as diretrizes, objetivos e metas da Administração Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como para as relativas aos programas de duração continuada“.

O Plano prevê implementação de agendas transversais no âmbito das políticas públicas, que podem ser instituídas com foco em populações, territórios ou temáticas específicas, tais como: criança e adolescente; idoso, gênero e raça, pessoas com deficiência, etc.