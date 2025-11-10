Prefeitura vai construir ‘Creche’ e ‘Memorial de Velório’ em Bonfim de Feira

O pároco da Igreja de Bonfim de Feira, padre Emanoel Davi Sobrinho, ressaltou o caráter comunitário e inclusivo do novo Memorial de Velório que a Prefeitura de Feira vai construir no povoado sede daquele distrito.“Esse espaço é da comunidade, pensado para acolher a todos, independentemente de religião ou crença. É um gesto de respeito e união, que vai servir a todas as famílias do distrito. Um lugar digno, que reforça a importância da solidariedade e do amparo nos momentos mais delicados da vida”, destacou o padre, durante a visita si prefeito Zé Ronaldo quando autorizou o início da obra.

A obra do Memorial de Velório de Bonfim de Feira será executada pela Prefeitura de Feira de Santana. O prefeito também assinou a Ordem de Serviço para a construção da Creche Municipal , na Rua do Bronze. Ronaldo também esteve no campo de futebol.