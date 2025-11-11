35 anos do Código do Consumidor comemorado com palestra na CDL de Feira

A Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Subseção Feira de Santana, o Procon Municipal e o Procon Bahia vão celebrar os 35 anos do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O evento acontecerá no próximo dia 12 (quarta-feira), a partir das 18h, no Teatro da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) em Feira de Santana.

Na ocasião haverá uma palestra magna com o Dr. Joaci Góes, relator do CDC, e roda de conversa com os advogados Rod Macedo e Felipe Freitas – que também é Secretário Estadual de Direitos Humanos. Também terá a participação de autoridades e profissionais da área. Vale lembrar que o aniversário do CDC foi comemorado em 11 de setembro (Lei n° 8.078/1990).

“Está será uma oportunidade única para refletir, compartilhar e celebrar a importância do Código de Defesa do Consumidor nas relações de consumo. O evento iria acontecer no dia 30 de setembro, mas foi preciso adiar. Agora estamos ansiosos com esse momento único para a nossa cidade e para todos aqueles que atuam com o CDC”, afirma Evelyn Matos, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Feira.

As inscrições são gratuitas, mas os(as) interessados(as) precisam se cadastrar via Sympla, através do link: https://www.sympla.com.br/evento/cdc—35-anos-de-protecao-nas-relacoes-de-consumo/3202388. Mais informações no Instagram @oabconsumidorfsa.