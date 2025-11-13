“Chá com Zé” promove conversa na Matinha sobre saúde da população negra com ervas medicinais

O programa “Chá com Zé” se destaca, principalmente no distrito da Matinha, pela interação com a comunidade e os temas que aborda e nos quais se envolve diretamente. É o que vai ocorrer mais uma vez nesta sexta-feira-feira, dia 14 (amanhã) , quando o radialista Zé das Virgens vai conduzir o programa no Centro Pastoral da Paróquia Quilombola de São Roque que fica na praça do povoado sede da Matinha, a partir das 19 horas.

Entre os convidados, a enfermeira Cristiane dos Santos, que vai conduzir uma conversa sobre a saúde da população negra “a partir dos cuidados com ervas medicinais”. Também irá ao ar informações e a presença de participantes do Miss e Mister Quilombola, um evento que também já entrou no ‘calendário oficial’ do Distrito.