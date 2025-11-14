Zé Ronaldo pede autorização à Camara para tornar Feira membro do Consórcio Portal do Sertão

A decisão política foi tomada por Zé Ronaldo, após anos relutando em colocar o Município de Feira como membro do. Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável Portal do Sertão, mas esse ingresso tem que ser também autorizado pela Câmara de Vereadores através de um projeto de lei que o Prefeito já enviou para o Legislativo discutir e votar. O projeto, de 28 de outubro, é um, dos seis (6) enviados pelo Executivo, que está na fila da pauta do plenário.O Consórcio Portal do Sertão é uma autarquia fundada em 2010, durante o governo de Jaques Wagner (PT).

A recusa de Zé Ronaldo e dos dois sucessores nesse período (Tarcísio e Colbert) em colocar o Município como membro foi fartamente utilizado pelo principal opositor partidário de Zé Ronaldo, o deputado Zé Neto, como evidência da “má vontade” do governo municipal em dialogar com o governo do Estado.

Dos seis projetos de lei do Executivo que estão na Câmara apenas um entrou na pauta e está em discussão no plenário: autorização para criar crédito especial com os recursos captados na Caixa Econômica Federal (200 milhões de reais) para serem utilizados na manutenção e construção da infraestrutura do Município