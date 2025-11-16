Jaqueira de Marialvo na Matinha tem safra com mais de 200 jacas

Geógrafo, professor universitário aposentado, além de ex-vereador em Feira de Santana, Marialvo Barreto tem uma pequena propriedade no distrito da Matinha onde passa o seu tempo a cultivar plantas comestíveis e não comestíveis, inclusive produzindo mudas que oferta gratuitamente às pessoas.

A vida dele no sítio, esse trabalho de dedicação à agroecologia, é divulgado nas redes sociais do ex-vereador, onde além de outras coisas, ele mostra o resultado da sua dedicação ao cultivo e ao conhecimento da botânica regional. Neste vídeo, Marialvo explica como plantou uma enorme jaqueira que está frutificando, com mais de 200 jacas, estima ele, dependuradas em todo o extenso tronco dessa frutífera. Uma jaqueira normalmente produz de 50 a 100 frutos. São coisas da Matinha.

