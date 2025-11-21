Concurso na Fenagro vai avaliar a qualidade do mel produzido na Bahia

*Seagri leva concurso de qualidade do mel para a Fenagro 2025*

Produtores de mel da Bahia terão a oportunidade de mostrar a excelência de sua produção durante a Fenagro 2025 – Feira Internacional da Agropecuária da Bahia, que acontece de 29 de novembro a 7 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador. O Concurso de Qualidade do Mel, promovido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri) em parceria com o Centro Tecnológico Agropecuário da Bahia (Cetab), já se tornou tradição na valorização da apicultura e meliponicultura baiana.

As inscrições serão realizadas de 29 de novembro a 4 de dezembro, no estande do centro, localizado no Pavilhão do Governo da Bahia. Para participar, os produtores devem entregar um frasco com pelo menos 250 gramas de mel. No caso do mel de abelha-sem-ferrão, a amostra precisa ser entregue refrigerada, garantindo a preservação de suas características naturais.

Cada produtor poderá concorrer com uma amostra por categoria: mel centrifugado de Apis mellifera e mel refrigerado de abelha-sem-ferrão. A análise das amostras será conduzida pela equipe técnica, nas duas categorias, e incluirá testes físico-químicos — como pH, acidez e umidade — além de avaliações sensoriais, considerando sabor, odor, cor e aparência geral.

Os vencedores serão anunciados em 6 de dezembro (sábado). Os três primeiros colocados receberão certificado de premiação, vale para ensaios laboratoriais completos no Cetab, além de um kit especial. Segundo Paulo Mesquita, coordenador geral do centro, “a competição visa estimular a produção de mel de alta qualidade na Bahia, valorizar o trabalho dos apicultores e meliponicultores, e promover o consumo de produtos derivados das abelhas”.