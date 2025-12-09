Comerciantes do Shopping Popular terão recursos do Crediamigo do BNB

A Prefeitura Municipal de Feira de Santana e o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) celebraram, nesta segunda-feira (08), um Acordo de Cooperação Técnica, para principal objetivo “impulsionar o fomento ao empreendedorismo na cidade, por meio da ampliação do programa de microcrédito produtivo e orientado CrediAmigo.” O acordo estabelece uma atuação conjunta entre o poder público municipal e o BNB para orientar, informar e capacitar empreendedores, especialmente aqueles que se encontram na informalidade. O governo pretende alcançar com o Crediamigo, por exemplo, comerciantes do shopping popular.

“A expectativa é que a parceria atenda pelo menos 30% dos 75% de empreendedores informais em áreas como o Shopping Cidade das Compras, o que corresponde a uma média de 240 a 250 novos empreendedores formalizados e financiados por ano no local”, disse a Prefeitura e BNB secretária municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico (SETTDEC), Márcia Ferreira. O empréstimo pode ser renovado e evoluir até R$ 21.000,00, de acordo com a estrutura do negócio e a capacidade de pagamento.

Para obter o empréstimo, o empreendedor deve ser maior de idade, ter ou querer iniciar uma atividade comercial e ter faturamento de até R$ 360 mil ao ano.

O gerente regional de Microfinanças do Banco do Nordeste, Tedison Neiva, destacou o caráter inovador da iniciativa para o município e a meta de recursos. “Pela primeira vez, o Banco do Nordeste celebra um acordo com a Prefeitura Municipal de Feira de Santana focado no fomento ao empreendedorismo. A ideia é que aumentemos de 20% a 30% o volume de recurso aplicado. Tendo investido mais de R$ 60 milhões neste ano de 2025, esperamos alcançar pelo menos entre R$ 80 milhões e R$ 100 milhões, no mínimo.”

A secretária municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico (SETTDEC), Márcia Ferreira, enfatizou a prioridade na formalização. “A importância para o cidadão é aquele que está na informalidade poder ser orientado, informado, capacitado para ir para o mercado formal. Estando no mercado formal, ele vai conseguir competir, inclusive, em compras públicas dentro do município, com o apoio e o fomento do BNB através do Crediamigo.”

Crediamigo: Linhas de Crédito e Vantagens

O Crediamigo é o maior programa de microcrédito produtivo e orientado do Brasil. O programa oferece diversas modalidades para atender às realidades variadas dos empreendedores de Feira de Santana, contribuindo para a geração de renda e fortalecimento dos pequenos negócios:

● Capital de Giro: Com opções como “Giro Solidário” (crédito em grupo) ou “Giro Individual”, ideal para aquisição de matéria-prima, mercadorias e insumos.

● Investimento Fixo: Crédito para aquisição de máquinas, equipamentos, reformas, infraestrutura ou expansão do negócio.

● Crediamigo Delas: Linha especialmente voltada para mulheres empreendedoras, formalizadas ou informais.