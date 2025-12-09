/ Publicado em Destaques, Economia, Política

Deputado quer titular Barra do Choça como capital do café arábica da Bahia

O município de Barra do Choça, a 400km de Feita de Santana, está a um passo de ser reconhecido como a capital do café arábica no Estado da Bahia. Com esse objetivo, o projeto de lei número 25411/2024, de autoria do deputado  Hassan (PP), foi aprovado nesta terça-feira (9) pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), e agora será votado no plenário da Casa. Membro titular da CCJ, Hassan agradeceu aos seus pares, e frisou que “o café produzido em Barra do Choça está no ranking dos melhores do mundo, e é elogiado pelos clientes mais exigentes do mercado, fato que promove o município e a Bahia no exterior”. O café baiano produzido em Barra do Choça é amplamente consumido na China, na Europa, e nas redes McDonald’s e Starbucks dos Estados Unidos.

“A cafeicultura é a mais importante atividade agrícola do sudoeste da Bahia, com predominância na região delimitada pelo Planalto de Conquista, onde está inserido o município de Barra do Choça, maior produtor individual do nordeste do Brasil”, explicam os deputados. A produtividade média por hectare é expressiva e, em alguns casos, supera a média nacional. Inclusive, somente Barra do Choça representa 20% das lavouras de café da região produtora e responde com 25% da produção do Planalto da Conquista, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento socioeconômico da região.

Os parlamentares pontuaram que “o projeto visa a promoção e valorização da cultura do café, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição”. Eles destacaram que “o reconhecimento de Barra do Choça como a capital estadual do café arábica é de grande importância para a manutenção desta atividade, geradora de emprego, renda e desenvolvimento”.

Os autores do projeto entendem que o reconhecimento da cidade como a capital do café arábica deverá atrair investimentos e fomentar o turismo, impulsionando ainda mais o desenvolvimento socioeconômico da região. “O fortalecimento dessa atividade econômica é fundamental para a sustentabilidade e crescimento do município, o que torna o reconhecimento de Barra do Choça como capital do café arábica ainda mais relevante”.

Ao justificar o projeto, os deputados explicam que o café arábica é uma das espécies do grão mais apreciadas no mundo devido à sua qualidade superior e sabor refinado. Eles salientam que Barra do Choça se caracteriza pela predominância da agricultura familiar, e que a maioria dos pequenos produtores encontra-se organizados em associações, fato que contribui para o fortalecimento da atividade e a fixação do homem no campo.

Eles afirmam que a tradição cafeeira é passada de geração em geração, com a participação direta da população, consolidando-se como uma atividade econômica e cultural fundamental para o desenvolvimento do município. Segundo enfatizaram os parlamentares, “Barra do Choça possui uma longa tradição na produção de café arábica, sendo o maior produtor individual do norte e nordeste brasileiro”. Sua economia, centrada na lavoura cafeeira, conta com 14 mil hectares em plena condição produtiva, além de uma safra estimada em 200 mil sacas no ano de 2024.

Deixe um comentário