Deputado quer titular Barra do Choça como capital do café arábica da Bahia

O município de Barra do Choça, a 400km de Feita de Santana, está a um passo de ser reconhecido como a capital do café arábica no Estado da Bahia. Com esse objetivo, o projeto de lei número 25411/2024, de autoria do deputado Hassan (PP), foi aprovado nesta terça-feira (9) pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), e agora será votado no plenário da Casa. Membro titular da CCJ, Hassan agradeceu aos seus pares, e frisou que “o café produzido em Barra do Choça está no ranking dos melhores do mundo, e é elogiado pelos clientes mais exigentes do mercado, fato que promove o município e a Bahia no exterior”. O café baiano produzido em Barra do Choça é amplamente consumido na China, na Europa, e nas redes McDonald’s e Starbucks dos Estados Unidos.

“A cafeicultura é a mais importante atividade agrícola do sudoeste da Bahia, com predominância na região delimitada pelo Planalto de Conquista, onde está inserido o município de Barra do Choça, maior produtor individual do nordeste do Brasil”, explicam os deputados. A produtividade média por hectare é expressiva e, em alguns casos, supera a média nacional. Inclusive, somente Barra do Choça representa 20% das lavouras de café da região produtora e responde com 25% da produção do Planalto da Conquista, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento socioeconômico da região.

Os parlamentares pontuaram que “o projeto visa a promoção e valorização da cultura do café, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição”. Eles destacaram que “o reconhecimento de Barra do Choça como a capital estadual do café arábica é de grande importância para a manutenção desta atividade, geradora de emprego, renda e desenvolvimento”.

Os autores do projeto entendem que o reconhecimento da cidade como a capital do café arábica deverá atrair investimentos e fomentar o turismo, impulsionando ainda mais o desenvolvimento socioeconômico da região. “O fortalecimento dessa atividade econômica é fundamental para a sustentabilidade e crescimento do município, o que torna o reconhecimento de Barra do Choça como capital do café arábica ainda mais relevante”.

Ao justificar o projeto, os deputados explicam que o café arábica é uma das espécies do grão mais apreciadas no mundo devido à sua qualidade superior e sabor refinado. Eles salientam que Barra do Choça se caracteriza pela predominância da agricultura familiar, e que a maioria dos pequenos produtores encontra-se organizados em associações, fato que contribui para o fortalecimento da atividade e a fixação do homem no campo.

Eles afirmam que a tradição cafeeira é passada de geração em geração, com a participação direta da população, consolidando-se como uma atividade econômica e cultural fundamental para o desenvolvimento do município. Segundo enfatizaram os parlamentares, “Barra do Choça possui uma longa tradição na produção de café arábica, sendo o maior produtor individual do norte e nordeste brasileiro”. Sua economia, centrada na lavoura cafeeira, conta com 14 mil hectares em plena condição produtiva, além de uma safra estimada em 200 mil sacas no ano de 2024.