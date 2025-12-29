Colégio da Matinha vai impulsionar desenvolvimento no sentido do Rio Pojuca

A expectativa e que o Colégio Estadual Quilombola da Matinha comece a funcionar no próximo ano. Localizado na Estrada da Quixabeira, o funcionamento do Colégio abre um novo vetor de crescimento do distrito rural mais próximo da sede. A influência do movimento que o colégio promoverá quando estiver funcionando vai impactar locais como antes do Tupy e a estrada de acesso ao povoado do Jacu e à ribeira do Rio Pojuca, limite dos municípios de Feira de Santana e Coração de Maria. O colégio está quase defronte à Associação Cultural Coleirinho da Bahia, sede também do Grupo de Samba de Roda Quixabeira da Matinha.

Relacionado