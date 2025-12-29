Selo da Caixa confere credibilidade nacional à Prefeitura de Feira

A Caixa Econômica Federal conferiu à Prefeitura de Feira de Santana, durante solenidade no Paço Municipal Maria Quitéria, na manhã desta segunda-feira (29), o Selo CAIXA de Boas Práticas de Gestão Pública. A iniciativa é o reconhecimento nacional ao desempenho da gestão do municipal pela adoção de critérios administrativos modernos na gestão pública, voltados para a prática da boa governança.

Ao receber o Selo CAIXA de Boas Práticas de Gestão Pública, o prefeito Zé Ronaldo compartilhou a conquista com o empenho de todos os servidores públicos municipais, que uniram forças e capacidade técnica para desenvolver um trabalho administrativo comprometido com o desenvolvimento de Feira de Santana. “Estamos alinhados às melhores práticas de gestão pública do país e planejando a cidade com responsabilidade, transparência e visão de futuro”, afirmou.

O superintendente da Caixa, Rafael Miranda, enfatizou a satisfação que a instituição tem em conferir o selo à Prefeitura de Feira de Santana. Ele observou que a conquista do selo, com a classificação Cristal, abre caminhos para incentivos e linhas de crédito diferenciadas. “É um reconhecimento nacional. Na Bahia, somente cinco municípios possuem esta certificação, sendo que Feira de Santana é a única de seu porte.”

Para o secretário de Planejamento, Carlos Brito, a boa nova é a credibilidade nacional do município, reconhecida pela Caixa Econômica. “O selo não é uma benesse para ninguém. É uma conquista de Feira de Santana, que brigou pela qualidade gerencial, pela governança, e é o resultado de um esforço coletivo”, frisou.

A concessão do selo pela Caixa leva em consideração a adoção de critérios modernos, sustentáveis e transparentes na gestão pública municipal, atestando que o Município de Feira de Santana atende a indicadores rigorosos relacionados à governança eficaz, responsabilidade social e ambiental, transparência administrativa e planejamento estratégico. São ações que vão bem além do cumprimento das obrigações legais e burocráticas, colocando a cidade em destaque no cenário nacional pelo trabalho técnico e contínuo desenvolvido pela gestão do prefeito José Ronaldo, por meio de todas as secretarias.

O Selo CAIXA de Boas Práticas de Gestão Pública reforça a credibilidade institucional da Prefeitura, ampliando a confiança de órgãos federais, instituições financeiras, investidores e da sociedade civil. A certificação funciona como uma chancela pública que comprova a capacidade administrativa do município e sua seriedade na condução das políticas públicas.