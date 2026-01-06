Festa de Reis de Tiquaruçu muda de local: sairá da praça de São Vicente para o estádio de futebol

Neste ano, a tradicional Festa de Reis de Tiquaruçu, realizada há mais de 150 anos, vai mudar de local. O evento sairá das imediações da Igreja de São Vicente e passará a acontecer no estádio de futebol do distrito.

A Festa de Reis, que tem como um dos pontos altos o Reisado de Tiquaruçu, tão antigo quanto a própria festa, será realizada nos dias 17 e 18.

A transferência do local foi discutida com a comunidade. O espaço onde o evento era realizado anteriormente já vinha se tornando pequeno para acomodar a quantidade cada vez maior de pessoas que participam dos festejos.

O novo espaço, segundo o diretor do Departamento de Eventos da Prefeitura, Naron Vasconcelos, possui área suficiente para a instalação de palco, barracas e outros equipamentos que compõem a estrutura do evento.

“Acredito que a mudança vai ser positiva, porque no campo os espaços são amplos. Creio que todos os barraqueiros ficarão bem instalados e quem for se divertir não terá do que se queixar”, afirmou Naron Vasconcelos.

O prefeito José Ronaldo de Carvalho anunciou as atrações do dia 17: o cantor Silfarley e a banda Asas Livres. Já no dia 18, se apresentarão Beto e a banda Viola de Doze.

Ele informou ainda que a programação contará com outras participações, a exemplo do tradicional samba de roda da Quixabeira da Matinha.