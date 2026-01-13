Governo da Bahia não pretende mudar Rodoviária de Feira de lugar, diz diretor da Agerba

O diretor-executivo da AGERBA (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da Bahia), Carlos Henrique, disse ontem à imprensa de Feira que o governo do estado vai fazer reformas e adequações no Terminal Rodoviário de Feira mas que “a priori”, não existem planos para a construção de um novo terminal em outro local do município. Uma das intervenções que serão feitas é para solucionar o problema com os ônibus de dois andares que não conseguem acessar as plataformas, disse o executivo da Agerba.

A entrevista foi concedida ontem durante visita do governador e imprensa ao novo Terminal Rodoviário de Salvador que deve começar a funcionar na próxima semana