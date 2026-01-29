Quando a Matinha virou Kunwana

Dona Chica do Pandeiro autorizou e a sede da Associação Cultural Coleirinho da Bahia tornou-se a Associação Quilombola de Kunwana, o lugar fictício do filme “Levante” cujas cenas mais importantes, pelo que se conhece do roteiro, foram filmadas no final do ano passado no distrito da Matinha, em Feira de Santana . O diretor, David Aynan, é um cineasta, graduado pela UFRB, com trabalhos voltados para o chamado “cinema negro” da Bahia. Kunwana é o seu primeiro longa-metragem.

Equipes de profissionais passaram a residir no local, alugaram casas, grande parte de atores e atrizes do elenco foi escolhida entre os moradores, e eles interagiram com o lugar e a comunidade.

“Conheci o Quilombo da Matinha dos Pretos. Foi um período de nebulosas noites. Esbarrar em amantes da comunidade se encontrando no meio da escuridão, escutar os bichos fofocando, parar pra tomar vento na madrugada, sentar com cachorros e cavalos ao lado no meio fio, e sempre fugir dos sapos “, escreveu, carinhosamente, Leon Reis, continuísta do filme, em página no Instagram .Ele também faz referências a pessoas da comunidade, como Das Neves, da Associação Comunitária da Matinha.

Com produção da Palenque Filmes, em parceria com as produtoras Studio L (SP) e Ponta de Anzol Filmes (MG), o projeto já foi premiado em diversos editais, incluindo o edital Aldir Blanc da Bahia. A previsão é de que o filme entre em exibição pública ainda este ano.