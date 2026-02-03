Prefeitura de Feira anuncia reformas em mais de 10 praças do Município

Mais de 10 praças serão reformadas pela Prefeitura de Feira, na mais ostensiva ação de embelezamento que o Município já assistiu, principalmente no centro antigo e comercial onde serão revitalizadas as seguintes praças:

–Praça dos Sapateiros – reduto onde trabalham os sapateiros e tem o estacionamento da Prefeitura;

–Praca do Nordestino – lugar onde foi o enforcamento de Lucas da Feira; tem postes de ferro norte-americanos do século 19 e serve também como estacionamento para taxistas;

– Praça Dois de Julho – uma das mais antigas da cidade, fica na tradicional Rua de Aurora, onde nasceram e residiram muitos feirense ilustres, o local também serve a transportes coletivos para o distrito Bonfim de Feira;

– Praça do Fórum, grande logradouro central, próximo ao Fórum Filinto Bastos;

– Praça do Cruzeiro – onde fica o Santuário do Senhor do Bonfim com um tradicional cruzeiro;

– Praça Froes da Mota – praça central onde está um dos três coretos (foto) existentes na cidade e tombados pelo Patrimônio Cultural do Estado, fica próxima ao Casarão Froes da Motta e a Escola Maria Quitéria, formando um complexo arquitetônico histórico.

As outras praças estão distribuídas por bairros e distritos: Praça do povoado do Jacu (Matinha), a praça do Conjunto Sabiá (na saída BR-116 Norte), a gigantesca oraca da Morada das Árvores; da Gabriela, da Bica (av.Airton Sena), do Panorama e na Fraga Maia.