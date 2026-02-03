/ Publicado em Cidade, Destaques, Distritos

Prefeitura de Feira anuncia reformas em mais de 10 praças do Município

Mais de 10 praças serão reformadas pela Prefeitura de Feira,  na mais ostensiva ação de embelezamento que o Município já assistiu, principalmente no centro antigo e comercial onde serão revitalizadas as seguintes praças:

Praça dos Sapateiros – reduto onde trabalham os sapateiros e tem o estacionamento da Prefeitura;

Praca do Nordestino – lugar onde foi o enforcamento de Lucas da Feira; tem postes de ferro norte-americanos do século 19 e serve também como estacionamento para taxistas;

Praça Dois de Julho – uma das mais antigas da cidade, fica na tradicional Rua de Aurora, onde nasceram e residiram muitos feirense ilustres, o local também serve a transportes coletivos para o distrito Bonfim de Feira;

Praça do Fórum, grande logradouro central, próximo ao Fórum Filinto Bastos;

Praça do Cruzeiro – onde fica o Santuário do Senhor do Bonfim com um tradicional cruzeiro;

Praça Froes da Mota – praça central onde está um dos três coretos (foto) existentes na cidade e tombados pelo Patrimônio Cultural do Estado, fica próxima ao Casarão Froes da Motta e a Escola Maria Quitéria, formando um complexo arquitetônico histórico.

As outras praças estão distribuídas por bairros e distritos: Praça do povoado do Jacu (Matinha), a praça do Conjunto Sabiá (na saída BR-116 Norte), a gigantesca oraca da Morada das Árvores; da Gabriela, da Bica (av.Airton Sena), do Panorama e na Fraga Maia.

Deixe um comentário