Prefeito de Feira autoriza serviços de reforma na praça do povoado do Jacu

O prefeito Zé Ronaldo autorizou, na manhã desta segunda-feira (9), o início das obras de reconstrução da Praça do Povoado de Jacú, no distrito da Matinha. A intervenção vai garantir um espaço mais moderno, seguro e adequado para o lazer, a convivência social e a melhoria da qualidade de vida de crianças, jovens, adultos e idosos.

Durante o evento, o prefeito destacou que a obra atende a uma reivindicação antiga dos moradores. “Nós estivemos aqui em novembro, durante a festa da padroeira da comunidade, quando houve a reivindicação. Assumimos o compromisso de iniciar as obras em fevereiro e estamos cumprindo. O projeto foi apresentado, aprovado pela comunidade e agora estamos autorizando oficialmente o início da reconstrução”, afirmou José Ronaldo.

O superintendente de Operações e Manutenção, João Vianey, explicou os detalhes técnicos da obra. “Será feita uma requalificação completa. A pavimentação em pedra portuguesa será substituída por piso intertravado, haverá adequação dos canteiros, instalação de parque infantil e espaços de convivência. Também será realizada uma avaliação das árvores, para compatibilizar tudo e garantir uma praça que atenda melhor a população”, explicou.