Faz cinco anos que a comunidade abraçou a causa da revitalização do Tanque da Matinha

Ha cinco anos, exatamente no dia 14 de fevereiro de 2021, um domingo, a comunidade do distrito deu um abraço simbólico na Tanque da Matinha dos Pretos, levantando a “bandeira” da revitalização do lugar que tem significado histórico na formação original da localidade.

A comunidade pediu, então, um destino público para o lugar onde foi seu primeiro reservatório d’água, importante, ecológico, sombreado por baraúnas e outras árvores nativas. O abraço simbólico foi mobilizado pelo líder comunitário Zé das Virgens, radialista, morador em uma comunidade do distrito, o Candeal II.

Vozes importantes da comunidade e da Feira estiveram no local. O sambador Guda Moreno, do grupo Quixabeira da Matinha, José Cassiano, líder rural do quilombo de Lagoa Grande, presidentes de Associações e vereadores. O padre Edson, então vigário da Matinha que ainda não se tornara Paróquia Quilombola, desceu com os fiéis após à missa e incorporou-se ao evento.

Fotos Arquivo BF