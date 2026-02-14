/ Publicado em Destaques, Distritos

Faz cinco anos que a comunidade abraçou a causa da revitalização do Tanque da Matinha

Ha cinco anos, exatamente no dia 14 de fevereiro de 2021, um domingo, a comunidade do distrito deu  um abraço simbólico na Tanque da Matinha dos Pretos, levantando a “bandeira” da revitalização do lugar que tem significado histórico na formação original da localidade.

A comunidade pediu, então,  um destino público para o lugar onde foi seu primeiro reservatório d’água, importante, ecológico, sombreado por baraúnas e outras árvores nativas.  O abraço simbólico foi mobilizado pelo líder comunitário Zé das Virgens, radialista, morador em uma  comunidade do distrito, o  Candeal II.

Vozes importantes da comunidade e da  Feira estiveram no local. O sambador Guda Moreno, do grupo Quixabeira da Matinha, José Cassiano, líder rural do quilombo de Lagoa Grande, presidentes de Associações e vereadores. O padre Edson, então vigário da Matinha que ainda não se tornara Paróquia Quilombola, desceu com os fiéis após à missa e incorporou-se ao evento.

Fotos Arquivo BF

