Ministro Rui Costa vem a Feira lançar o “Convive” com Zé Ronaldo

O ministro da Casa Civil, ex-governador Rui Costa, participa com o prefeito Zé Ronaldo, na segunda-feira, da solenidade de assinatura da ordem de serviço para a construção do Centro Comunitário pela Vida (Convive), em Feira de Santana. Rui vem representando o presidente Lula que está em viagem no exterior.

Para a construção do Convive, o governo federal fez parceria com a Prefeitura de Feira e serão aplicados cerca de 20 milhões de reais na implantação. Os centros foram articulados pelo Ministério da Justiça. O de Feira será construído em área da antiga Emater.

O Convive é um equipamento público federal do Novo PAC, voltado à prevenção da violência, redução da criminalidade e promoção de cultura de paz em áreas vulneráveis. Oferece serviços de esporte, cultura, assistência social (CRAS), saúde, educação e lazer, como piscinas e quadras, visando a inclusão social e cidadania.