Visita de Jerônimo com Lula à Índia também abre mercados para o chocolate da Bahia

Em seu primeiro dia de agenda oficial na Índia, na manhã desta sexta-feira (20), em Nova Délhi, o governador Jerônimo Rodrigues, ao lado do presidente Luís Inácio Lula da Silva, participou do evento de inauguração do novo Escritório da ApexBrasil – Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.

“Nós exportamos algodão para o país indiano e nós queremos ampliar. Já foram feitas outras ordens de negócios onde a Bahia vai exportar cacau, algodão e carnes, que não sejam bovinas, para este país”, destacou Jerônimo.

Representando o setor de chocolates finos do Sul da Bahia, o diretor do consórcio Cabruca, Tiago Fernandes, participou da inauguração e contou como o consórcio já se beneficiou da iniciativa. “O escritório da ApexBrasil vem para somar e para nos ajudar. Hoje, com esse evento, a gente já conseguiu fechar uma exportação para 22 lojas no mercado de luxo, que é o nicho que a gente trabalha, colocando o chocolate do Sul da Bahia ao lado do caviar, do champanhe, que é onde ele deve estar”.

*Medicamentos e IA* – Antes do evento da ApexBrasil o governador se reuniu com representantes do Ministério da Saúde do Brasil, Bahiafarma e representantes brasileiros e indianos envolvidos com as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) dos medicamentos biológicos Pertuzumabe (Bionovis e Biocon Biologics), antes da assinatura do Termo de Compromisso a ser realizado no sábado (21). “A Bahiafarma vai ser a nossa interlocutora nessa produção”, acrescentou o governador, que estava acompanhado da secretária da saúde, Roberta Santana, e da diretora presidente da Bahiafarma, Ceuci Nunes.

Pela manhã, esteve no AI Impact Summit e assistiu palestra “IA para o bem de todos: perspectivas brasileiras sobre o futuro da IA”, que contou com a participação dos ministros e ministras brasileiros.

Foto: Fidelis Melo/Secim