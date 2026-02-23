Jerônimo assina parceria na Índia e BahiaFarma vai produzir remédios contra o câncer

A Bahiafarma vai poder produzir medicamentos fundamentais para o tratamento eficaz do câncer, como nivolumabe e pertuzumabe. Na Índia, o governador Jerônimo Rodrigues assinou uma parceria com gigantes globais, como Biocon e Dr. Reddys (Índia), além da Bionovis (Brasil), que permitirá a transferência de tecnologia para a produção do que há de mais moderno na saúde, fortalecendo a produção nacional, ampliando o acesso da população a tratamentos de ponta pelo SUS, especialmente na oncologia.

A assinatura foi realizada no sábado (21), em Nova Délhi, na Índia, onde o governador da Bahia cumpre agenda oficial ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Participei das assinaturas com as empresas que vão financiar, apoiar e investir na produção de medicamentos em parceria com a Bahiafarma. É um momento muito importante para a Bahia. Esse espaço é uma oportunidade também de apresentar o nosso potencial para que empresários indianos possam investir no estado baiano”, ressaltou o governador.

A missão integra o esforço de reindustrialização da saúde no Brasil, com participação da Bahiafarma e parcerias estratégicas para reduzir dependências externas. “Produzir mais no país, ampliar o acesso à inovação e fortalecer o SUS é resultado de planejamento, parceria institucional e compromisso com uma saúde pública mais tecnológica e acessível para todos”, afirmou a secretária estadual da Saúde, Roberta Santana.

De acordo com a diretora-presidente da Bahiafarma, Ceuci Nunes, entre os acordos firmados, “temos a transferência de tecnologia de um medicamento para o câncer de mama, e um protocolo para o Nivolumab, que é um medicamento também para diversos tipos de câncer, entre eles mieloma e câncer de pulmão”, explicou.