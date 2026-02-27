Em Luis Eduardo Magalhães, Jerônimo encontra-se com produtores na nova sede da Cooperfarms

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues esteve, ontem (quinta-feira )em Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, para visitar as novas instalações da Cooperativa de Produtores Rurais (Cooperfarms), que reúne mais de 200 cooperados. Na ocasião, dialogou com produtores e dirigentes sobre os detalhes do maior projeto agroindustrial já planejado para a região, voltado à cadeia integrada de produção de proteína animal e outras culturas.

Os investimentos do Governo do Estado visam o fortalecimento da agroindústria, por meio de políticas de incentivo à produção rural, melhoria da infraestrutura logística e apoio à modernização do setor produtivo, como declarou o governador. “O oeste baiano tem um papel decisivo na economia do nosso estado e a Cooperfarms tem um projeto estratégico grandioso, que amplia mercados, fortalece a cadeia produtiva, agrega valor à produção e gera emprego, renda e arrecadação”.

A Cooperfarms possui campos de produção distribuídos em seis estados brasileiros, totalizando uma área superior a 600 mil hectares. A cooperativa atua na produção de soja, algodão, milho, sorgo, feijão e milheto, além de culturas de menor impacto, como frutas. O faturamento por safra dos cooperados superou $ 1 bilhão de dólares, evidenciando a força do setor no cenário nacional.

O diretor-presidente da cooperativa, Marcelino Kuhnen, destacou que o apoio do Governo do Estado é essencial para o crescimento da instituição. “Esses investimentos fortalecem a cooperativa, impulsionam a produção e possibilitam a geração de novos postos de trabalho na Região Oeste”, afirmou.