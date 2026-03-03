Angelo Almeida anuncia término da obra viária no Centro Industrial Subaé

A primeira etapa das obras do Centro Industrial Subaé (CIS), em Feira de Santana, foram concluídas na última semana. O governo do Estado investiu aproximadamente cerca de R$ 20,8 milhões na requalificação do sistema viário na Avenida Sudene, núcleo CIS/Tomba, recapeamento asfáltico de 5,8 km e drenagem superficial e profunda, com coleta de águas pluviais e direcionamento para bacias hidrográficas, além de recuperação de meio-fio.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida, ao longo de três anos como secretário, o Estado dialogou muito com o setor produtivo sobre ações em andamento no município e ouviu demandas relacionadas à infraestrutura e ao ambiente de negócios da região. “Feira de Santana tem um papel estratégico para a economia da Bahia e a entrega dessa primeira etapa da revitalização reforça o compromisso do governo do Estado com o fortalecimento da infraestrutura industrial.”, afirma.

Ainda de acordo com o gestor, a diretriz do governador Jerônimo Rodrigues é clara, “priorizar investimentos em infraestrutura para impulsionar o desenvolvimento regional e a requalificação do CIS é resultado disso. Feira de Santana é um polo estratégico para a economia baiana, e essa intervenção garante melhores condições de trabalho para as empresas e mais competitividade para o setor produtivo. Nosso compromisso é seguir ouvindo os empresários, atuando de forma próxima e garantindo que os investimentos cheguem onde são mais necessários”, finaliza Angelo Almeida.