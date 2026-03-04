Mercado imobiliário chega ao ‘Beco da Energia’ no centro antigo da Feira

Um imóvel encontra-se à venda no Beco da Energia, um enclave em L, para pedestres, entre a Marechal e o Beco do Mocó, no centro antigo da Feira. No imóvel funcionou o bar e boate de Claudia, parceira de Márcio Punk, Marcelo Venício, Elsimar Pondé, Charles Mendes, Karen Mendes e muitas outras pessoas que se juntaram e fizeram do Beco da Energia um ponto de cultura espontâneo, artístico e festivo. A doença e morte de Punk colocou o Beco em decadência cultural, apesar das iniciativas de Claudia e outros remanescentes do movimento que foi chamado de #obecoénosso

