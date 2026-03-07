Macarrão de aipim da agricultura familiar baiana em nova embalagem

O macarrão de aipim sem glúten produzido pela agricultura familiar em Miguel Calmon, na Bahia, acaba de ganhar nova embalagem para fortalecer sua comercialização. A novidade é da marca Vó Zabé Alimentos, da Cooperativa de Produção Agropecuária de Lagoa de Dentro e Região da Serra (COOPAL), empreendimento apoiado pelo Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

Com menos de 50% de calorias e carboidratos, o macarrão de aipim é comercializado em quatro tipos: Penne, Parafuso, Talharim e Gomiti. É produzido com amido, clara de ovo e aipim, sem glúten, sem transgênicos e sem lactose. A nova embalagem de 250g busca ampliar a presença do macarrão nas prateleiras e fortalecer a renda dos agricultores familiares envolvidos na produção.

Atualmente, o macarrão de aipim sem glúten pode ser encontrado em estabelecimentos de 14 municípios: Salvador, Alagoinhas, Barreiras, Capim Grosso, Conceição do Coité, Irecê, Mairi, Morro do Chapéu, Quixabeira, Retirolândia, Riachão das Neves, Santaluz, Senhor do Bonfim e Valente.

Foto: André Frutuôso