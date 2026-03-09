Em um ano, Seguro Garantia Safra dobra número de agricultores beneficiários em Feira

Mais de 1.300 agricultores familiares de Feira de Santana estão credenciados, este ano, a receber o Seguro Garantia Safra, benefício voltado para produtores rurais que enfrentam perdas na produção em decorrência de adversidades climáticas. Quando a atual gestão assumiu, em 2025, cerca de 600 agricultores estavam cadastrados no programa

O pagamento da contrapartida do município ao programa federal foi realizado no mês de fevereiro, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural.

De acordo com o secretário Silvaney Araújo, todo o cronograma foi cumprido dentro dos prazos estabelecidos e o número de beneficiários no município registrou crescimento expressivo em relação ao ano anterior.