Samba da Praça do Tropeiro mudou para o interior do Centro de Abastecimento até o final da obra

Prevaleceu o diálogo, o bom senso e o espírito de solidariedade e valorização da nossa cultura popular e o Samba da Segunda-Feira já aconteceu hoje na praça de alimentação do Centro de Abastecimento (entre os galpões da Farinha e o de Carnes) e vai acontecer toda segunda-feira enquanto estiver em obras a Praça do Tropeiro.

Consideramos que o BF fez a parte que nos cabe na defesa dos nossos hábitos e costumes legítimos e reconhecemos a boa vontade do governo municipal que demonstrou atenção e zelo e ainda a sensibilidade dos comerciantes que acataram os argumentos e demonstraram solidariedade e tolerância.

Na próxima segunda-feira você não pode perder. O local é espaçoso, tem estacionamento amplo e segurança.

“No Samba não dá confusão não, Samba num tem confusão não, chega doido, chega bebo…tem confusão não!” (BIÉ DOS OITOS BAIXOS)