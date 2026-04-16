Cônsul de Portugal na Bahia, Ricardo Cortez veio a Feira estabelecer “as bases para conexões futuras”

Cônsul-Geral de Portugal para os estados da Bahia e Sergipe, Ricardo Cortez, fez, ontem (15), uma visita formal e protocolar ao prefeito de Feira, Zé Ronaldo, a quem expressou o desejo de Portugal de manter com o Município, conexões institucionais duradouras. O diplomata, que já foi Cônsul-Geral de Portugal em Caracas (Venezuela), destacou o potencial logístico e industrial da Feira, destacando que o mercado português está aberto a novos investimentos.

“Estabelecemos as bases para fortalecer essas conexões no futuro. Feira de Santana possui grande potencial logístico e já conta com empresas que exportam para Portugal. Estamos à disposição, por meio do consulado e da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), para apoiar empresários interessados em investir no país”, pontuou.

O Prefeito destacou a importância do diálogo internacional para o fortalecimento do desenvolvimento econômico local. “Feira de Santana é uma cidade estratégica, com forte vocação comercial e logística. Estreitar relações com Portugal representa abrir portas para novos investimentos, geração de empregos e troca de conhecimentos. Estamos preparados para avançar nessas parcerias e fortalecer ainda mais a nossa economia”, afirmou.

Foto: Washington Nery/Secom