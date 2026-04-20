Jaqueline El Chami lançou coletânea, na Bienal, sobre saúde integral nas organizações

Uma coletânea com autores renomados, sobre saúde organizacional e o futuro das relações de trabalho, organizada por Jaqueline El Chami, conselheira de Relações Trabalhistas da Federação das Indústrias, foi lançado, domingo (ontem, 19) , durante a Bienal do Livro, em Salvador. A coletânea “Colaboradores Saudáveis, Empresas Fortes” reúne diferentes vozes e experiências sobre um dos temas mais urgentes do ambiente corporativo contemporâneo: a saúde integral nas organizações.

Os autores abordam, sob múltiplas perspectivas, os desafios e caminhos para construir ambientes de trabalho mais sustentáveis, produtivos e humanos, explica Jaqueline que também tem artigo publicado no livro.

No artigo, “O papel do RH na promoção da saúde integral organizacional”, El Chami propõe uma abordagem prática e provocativa sobre como a área de Recursos Humanos pode assumir protagonismo na construção de culturas corporativas mais saudáveis, equilibrando performance e bem-estar.

Jaqueline é também da diretoria baiana regional da Associação Brasileira de Recursos Humanos e do Comitê da Mulher da Deferidas Indústrias da Bahia.