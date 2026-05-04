PMs com armas em punho acabam festa familiar na sede da Associação da Matinha

O fato aconteceu no sábado(2), quando estava sendo comemorado um aniversário familiar na sede da Associação Comunitária da Matinha (ACOMA), quando policiais militares, portando armas e “furiosos” mandaram desligar o som do karaokê que animava a festividade. Até diretoria da Associação estava presente mas nada foi levado em consideração.

“Não havia som alto; era apenas um karaokê familiar, em um ambiente de total normalidade e sem incomodar ninguém.A atitude foi de extrema arrogância“, diz a nota pública distribuída pelos moradores daquele distrito rural de Feira.

As abordagens abusivas no distrito são do conhecimento de todos, mas essa extrapolou os limites do bom-senso, reclamaram.

“Fica a pergunta: até quando o nosso Território Quilombola será alvo desse tipo de ação? Exigimos respeito. Basta de racismo estrutural!”