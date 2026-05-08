Governo do Estado entrega primeira etapa de obras no CIS e anuncia novos investimentos na Feira

Mais mobilidade, infraestrutura e fortalecimento da atividade industrial para Feira de Santana. Nesta quinta-feira (7), o governador Jerônimo Rodrigues entregou a primeira etapa das obras de requalificação do sistema viário do Centro Industrial Subaé (CIS), no trecho da Avenida Sudene e vias adjacentes, no perímetro do CIS Tomba. O investimento ultrapassa R$ 20 milhões. A agenda no município também contou com entregas e anúncios nas áreas da saúde, segurança pública e desenvolvimento regional.

“Hoje tivemos uma agenda com empresários, deputados e secretários, dando continuidade às reuniões que realizamos desde 2023. Muitas das propostas apresentadas foram incorporadas ao programa de governo e seguimos acompanhando essas demandas”, ressaltou o governador.

Durante a agenda, Jerônimo Rodrigues também autorizou a publicação do edital de licitação da segunda etapa das obras no sistema viário do CIS Subaé, contemplando a restauração da pavimentação e a implantação de sistemas de macro e microdrenagem urbana. Nesta fase, as intervenções serão executadas no trecho entre a Avenida Probahia, Avenida Banco do Brasil e vias adjacentes no perímetro do CIS Tomba, com investimento superior a R$ 22 milhões.

O superintendente de Infraestrutura de Transportes, Rafael Bastos, destacou os impactos da obra para o desenvolvimento econômico da região. “Estamos promovendo uma nova dinâmica de mobilidade, com prioridade para a recuperação e qualificação das vias do Centro Industrial. Isso fortalece a atividade produtiva, melhora a logística e contribui para a geração de emprego e renda”, afirmou.

Nova sede da Polícia Federal – Ainda durante a agenda em Feira de Santana, o governador formalizou o termo de cessão de uso de terreno à Secretaria do Patrimônio da União (SPU) para implantação da nova sede da Delegacia da Polícia Federal no município

Fotos e informações: Leo Moreira