Zé Ronaldo visita Maria Quitéria e anuncia reforma na Praça do Forró de São José das Itapororocas

Durante visita à sede do distrito de Maria Quitéria, no sábado (9), o prefeito Zé Ronaldo, acompanhado de uma vasta comitiva , anunciou a revitalização e a pavimentação asfáltica da área conhecida como “Praça do Forró” do São João de São José das Itapororocas.

A obra faz parte do cronograma de melhorias para o distrito e contempla a aplicação de nova camada asfáltica e sinalização. O objetivo é transformar o espaço em um equipamento multifuncional, atendendo tanto aos eventos culturais quanto ao uso cotidiano dos moradores para o lazer e atividades físicas.

Com a proximidade do São João, festa tradicional no distrito, a Prefeitura de Feira de Santana intensifica o trabalho na zona rural. A pavimentação da Praça do Forró é considerada estratégica para garantir a trafegabilidade e o conforto dos visitantes que prestigiam uma das festas mais tradicionais da região.

O Governo Municipal avança também com o projeto para a requalificação da Praça da Igreja São José das Itapororocas, que já teve sua planta concluída e segue para a fase de levantamento de custos licitatórios.