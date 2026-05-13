Concurso: faça vídeo com sua experiência em uma feira-livre da Feira e ganhe até R$ 1 mil reais

Finalmente um projeto realmente diferente e com uma perspectiva cultural nova aparece em Feira de Santana entre os inúmeros que já foram contemplados em editais públicos em Feira de Santana.

Ele se chama “Vozes da Feira” e começou no sábado (9), no Centro de Abastecimento com apresentações de poesia, música, contação de histórias, cordel e batalhas de rima, em frente ao Galpão das Farinhas, onde acontece, extraordinariamente , às segundas-feiras o tradicional Samba do Tropeiro.

O projeto busca ampliar o acesso à cultura por meio da ocupação de espaços populares e de grande circulação, promovendo manifestações ligadas à literatura oral, cultura popular e convivência comunitária em diferentes regiões de Feira de Santana.

Agora o “Vozes da Feira” vai fazer um concurso: “Minha história com a Feira”. Você faz vídeos em feiras-livres de Feira, incluindo o Centro de Abastecimento, e concorre a prêmios que chegam a mil reais, via PIx. Os três vencedores receberão valores de R$ 1.000, R$ 700 e R$ 500.

Todos os vídeos selecionados serão publicados no perfil do festival no Instagram @festivalvozesdafeira onde devem ser feitas as inscrições.