Yokohama TWS implanta Centro Interfit na unidade do grupo em Feira

A Bahia acaba de ganhar um novo centro de serviços da Interfit, marca global do grupo Yokohama TWS, com a inauguração de uma unidade em Feira de Santana, um dos principais polos logísticos do estado.

Instalada em um ponto estratégico, a unidade aproveita a posição de Feira de Santana como importante entroncamento rodoviário, o que contribui para agilizar o atendimento e ampliar a cobertura no estado.

Entre os diferenciais está o modelo de coleta e entrega (“leva e traz”), que permite retirar e devolver pneus e rodas diretamente nas operações dos clientes, ajudando a reduzir o tempo de parada e aumentar a eficiência das atividades.

Segundo Alessandro Sacco, Diretor Comercial para a América do Sul da Yokohama TWS: “A inauguração do Centro de Serviços Interfit em Feira de Santana representa um passo estratégico para fortalecer nossa presença no Brasil e acelerar nossa expansão na região Nordeste. Embora esta seja nossa primeira unidade na região, ela tem grande relevância para a Bahia, onde agora podemos atender nossos clientes com maior proximidade por meio de um modelo eficiente e confiável de coleta e entrega, desenvolvido para minimizar paradas e simplificar as operações.”

Interfit, parte da Yokohama TWS, é líder global em serviços especializados de pneus e rodas, com presença em mais de 21 países, nos cinco continentes. A excelência em serviços, o conhecimento técnico em pneus e o amplo portfólio de produtos fazem da Interfit o parceiro ideal para especialistas em máquinas de movimentação de materiais, agricultura e construção que buscam maximizar receitas mantendo o controle de seus negócios de pneus.