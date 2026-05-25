Setor industrial em Feira gera quase 35 mil empregos em 2.229 indústrias

Feira de Santana celebra o Dia da Indústria, neste 25 de maio, reforçando sua posição como um dos principais polos industriais da Bahia e do Nordeste. O município reúne atualmente 2.229 indústrias instaladas, responsáveis pela geração de aproximadamente 34.945 empregos diretos e por cerca de 25,9% do Produto Interno Bruto (PIB) municipal, segundo dados econômicos recentes baseados no valor adicionado dos setores produtivos.

A composição da economia feirense demonstra a relevância estratégica da indústria para o desenvolvimento local. Atualmente, o setor de serviços e comércio representa cerca de 60% da economia do município, enquanto a indústria responde por 25,9%, seguida pela administração pública, com 13,5%, e pela agropecuária, com 0,6%.

Para a secretária municipal de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Márcia Ferreira, o crescimento industrial de Feira de Santana está diretamente ligado à localização privilegiada da cidade e à capacidade de atrair novos investimentos.

“Feira de Santana possui uma vocação industrial consolidada, uma localização estratégica e um ambiente favorável para novos investimentos. Hoje celebramos a força das nossas indústrias, dos empresários e principalmente dos trabalhadores que ajudam diariamente no desenvolvimento econômico do município. Parabéns a indústria de Feira de Santana”, afirmou.