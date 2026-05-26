Edital de R$ 2,5 milhões para produção de ovo e galinha caipira na Bahia

Através do Projeto “Bahia que Produz e Alimenta”, o edital ‘Galinha Caipira da Bahia’, vai destinar R$ 25,6 milhões para apoiar o fortalecimento da cadeia produtiva em todo o estado.

A chamada pública vai selecionar e apoiar 50 organizações produtivas da agricultura familiar, promovendo inclusão produtiva por meio de assistência técnica e apoio financeiro para ampliar a produção, o beneficiamento e a comercialização de ovos caipiras. A expectativa é impulsionar a geração de renda e fortalecer o desenvolvimento dos territórios rurais baianos.

O edital está disponível para consulta nos sites da CAR e da SDR. As inscrições poderão ser realizadas por meio do Sistema de Manifestação de Interesse (SMI), entre os dias 8 de junho e 10 de julho.

Semana passada a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), implantou 40 galinheiros rústico em Macajuba. . A iniciativa fortalece a cadeia produtiva de ovos caipiras e contribui para o desenvolvimento da atividade na região.

Com investimento de cerca de R$ 550 mil, a ação foi executada por meio de convênio com a Prefeitura de Macajuba e beneficia 40 famílias de nove comunidades rurais: Estaleiro, Bravo, Agrário, Angelim, Iramaia, Paó, Mocó, São Bento e Navegantes.