Edital de R$ 2,5 milhões para produção de ovo e galinha caipira na Bahia

Através do Projeto “Bahia que Produz e Alimenta”, o edital ‘Galinha Caipira da Bahia’, vai destinar R$ 25,6 milhões para apoiar o fortalecimento da cadeia produtiva em todo o estado.
A chamada pública vai selecionar e apoiar 50 organizações produtivas da agricultura familiar, promovendo inclusão produtiva por meio de assistência técnica e apoio financeiro para ampliar a produção, o beneficiamento e a comercialização de ovos caipiras. A expectativa é impulsionar a geração de renda e fortalecer o desenvolvimento dos territórios rurais baianos.
O edital está disponível para consulta nos sites da CAR e da SDR. As inscrições poderão ser realizadas por meio do Sistema de Manifestação de Interesse (SMI), entre os dias 8 de junho e 10 de julho.
Semana passada a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), implantou 40 galinheiros rústico em Macajuba. . A iniciativa fortalece a cadeia produtiva de ovos caipiras e contribui para o desenvolvimento da atividade na região.