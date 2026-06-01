Fábrica em implantação no CIS vai produzir 90 mil toneladas de charque por mês

A partir de julho uma moderna fábrica instalada no Centro Industrial do Subaé, às margens da BR-324, vai produzir cerca de 90 mil toneladas de carne de charque por mês para exportação e consumo interno. A Metropolitana está em implantação e ontem recebeu a visita do prefeito de Feira, Zé Ronaldo.

A implantação da empresa na cidade representa investimentos da ordem de R$ 30 milhões e vai gerar cerca de 300 empregos diretos. Conforme os dirigentes, a Metropolitana possui capacidade e registro com autorização para exportar sua produção para outros estados e até para o exterior.

A empresa também vai produzir calabresa, carne para hambúrguer e salgado suíno, dentre outros derivados da carne.

Foto: Washington Nery