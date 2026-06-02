Jerônimo entrega Abóbora e promete “estudar” o que fazer para restaurar prédios das Filarmônicas

Durante a entrega ontem à noite da Abóbora do Centro de Cultura Amélio Amorim, a antiga boate Jerimum, o governador Jerônimo tocou na situação dos prédios das Filarmônicas Vitória e 25 do Março, no centro de Feira, e disse que iria “estudar” a situação e verificar o que o Governo Estado pode fazer para restaurar aqueles dois prédios históricos que estão praticamente em ruínas. Jerônimo também assinou a autorização para a reforma do prédio central do Centro Cultural ao qual estão integrados os novos equipamentos entregues ontem.

Com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, foram homenageados, na ocasião, 27 mestres e mestras de culturas populares, identitárias e das artes do Território Portal do Sertão, em reconhecimento à contribuição para a preservação dos saberes, tradições e manifestações da região. Além de mestres e mestras da Feira, como Asa Filho, Dionorina,cChica do Pandeiro e o fotógrafo lambe-lambe José Alves, também estavam na lista pessoas de outras cidades, por exemplo, o mestre Satur, da comunidade de Tócos, em Antônio Cardoso, rezadeiras e gente do Candomblé.

De acordo com o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, foi realizado um investimento de R$ 7,4 milhões na requalificação e modernização do espaço e na construção do novo Jerimum, com recursos do Governo do Estado e do Governo Federal. A obra incluiu recuperação estrutural das edificações, modernização das instalações, melhorias de acessibilidade, revitalização das áreas externas e adequação dos espaços para atividades culturais, expositivas e gastronômicas.

Fotos: BF e Thuane Maria/GOVB