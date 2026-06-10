Unidade de Saúde Família no Candeal II foi inaugurada ontem e já está funcionando

A Unidade de Saúde da Família (USF) de Candeal II Frei Luiz Alberto Lemos Rodrigues (Frei Beto), povoado do distrito de Matinha, passa a contar com moderno serviço de atendimento odontológico para atender à comunidade. A unidade da rede pública da Secretaria Municipal de Saúde foi entregue pelo prefeito Zé Ronaldo , na manhã de terça-feira (9), e já passa a funcionar diariamente, de segunda-feira a sexta-feira.

Ao acompanhar o início do novo serviço implantado na USF de Candeal II, o prefeito José Ronaldo destacou que a rede pública municipal de saúde já conta com 61 unidades de odontologia em pleno funcionamento. “Este é um antigo desejo da comunidade que está sendo atendido. E em breve vem muito mais por aí”, frisou.

Atento à demanda de pacientes na área de odontologia no povoado de Candeal II, o secretário de Saúde, Rodrigo Matos, assegurou que o serviço odontológico será realizado de segunda a sexta, diariamente, oferecendo serviços de extração, limpeza e restauração dentária.

As 61 unidades odontológicas de saúde da rede municipal estão distribuídas, conforme a chefe da Divisão de Odontologia, Cristina Rosa Ribeiro, nas Unidades de Saúde da Família (USF), em duas unidades do CEO, quatro policlínicas, no CER-TEA (atendimento especializado para autistas) e no IST (especializado em tratamento para portadores de doenças transmissíveis).

Para a comunidade, a implantação do serviço representa uma conquista. “Agora vou voltar a sorrir, depois de muito tempo esperando por este serviço e tendo que ir sempre em busca de atendimento na sede da Matinha”, comemorou a moradora Luciana da Silva, 46 anos, uma das primeiras a se inscrever para o serviço.

Durante a inauguração do serviço de odontologia na USF de Candeal II, o prefeito José Ronaldo também esteve acompanhado do chefe de Gabinete, Mário Borges; do procurador-geral do Município, Guga Leal; do superintendente da SMT, Ricardo Cunha; e dos vereadores Lulinha da Conceição e Pastor Valdemir Santos.

Foto: Silvio Tito