Mestre Cassiano, um quilombola nas romarias

Figura central na resistência e organização da Comunidade Quilombola de Lagoa Grande, do distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, José Pereira Cassiano, Seu Cassiano, Mestre Cassiano, liderou o processo para que Lagoa Grande fosse reconhecida e certificada pela Fundação Cultural Palmares, e inseriu a comunidade no mapa da política nacional de quilombos defendida pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a Conaq.

Católico praticante, Cassiano também é romeiro. Da romaria de quilombolas a Bom Jesus da Lapa, articulada pela CONAQ, Cassiano veio direto para o Dia do Romeiro no Santuário de Santo Antônio dos Capuchinhos, onde foram feitas essas imagens do agricultor quilombola e romeiro comendo milho, sentado na calçada, esperando chegar a procissão com a imagem do Santo: