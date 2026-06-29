Polo Industrial de Camaçari faz 48 anos hoje com mais de 80 empresas em operação

O Polo Industrial de Camaçari completa hoje (29) 48 anos de operação, como maior Complexo Industrial integrado do Hemisfério Sul e grande vetor de desenvolvimento da Bahia, com especial ênfase para os municípios vizinhos de Camaçari, Dias d´Ávila e sua área de influência regional.

O Polo Industrial de Camaçari conta hoje com mais de 80 empresas em operação. Com investimento global de 16 bilhões de dólares, gera cerca de 50 mil empregos (10 mil diretos + 40 mil indiretos) e tem faturamento da ordem de 15 bilhões de dólares/ano.

É responsável por 15% das exportações baianas, respondendo por 22% do Produto Interno Bruto da indústria de transformação da Bahia, com uma capacidade produtiva superior a 12 milhões de toneladas/ano (produtos químicos, petroquímicos básicos, intermediários e finais).

O Polo contribui ainda com uma receita superior a R$ 4 bilhões/ano em ICMS para o Estado da Bahia e com mais de 90% da receita tributária de Camaçari e Dias D´Ávila. Na área social, as empresas associadas ao Cofic investiram mais de R$18 milhões nos últimos três anos, beneficiando comunidades vizinhas e das áreas de influência do Complexo Industrial.

Embora tenha a química e petroquímica como área de maior densidade empresarial, o Polo de Camaçari é um complexo industrial diversificado (daí a sua denominação atual de Polo Industrial de Camaçari), com empresas operando também nos seguintes segmentos: celulose, automotivo, pneus, metalurgia do cobre, têxtil, bebidas, fertilizantes, fármacos, energia eólica, bebidas e serviços (incluindo logística).

A localização estratégica do Polo, no município de Camaçari, a 50 quilômetros de Salvador, permite fácil acesso às indústrias através das rodovias BA-093, BA-535 (Via Parafuso), Canal de Tráfego, ferrovias, portos e aeroportos.