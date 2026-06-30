‘Remédio em Casa’: entrega de medicamentos a idosos vai começar pelo distrito de Bonfim de Feira

O programa Remédio em Casa, lançado pela Prefeitura de Feira de Santana, será direcionado, prioritariamente, a idosos, pessoas acamadas e pacientes com dificuldades de locomoção e a implantação começará de forma gradual a partir deste mês de julho pelo distrito de Bonfim de Feira.

A entrega dos medicamentos será organizada pela SMS, por meio da Assistência Farmacêutica, a cada 60 dias, diretamente no domicílio do paciente. Mesmo com o recebimento em casa, o acompanhamento pela equipe da UBS será mantido.

Em agosto, serão incorporados Jaíba e Jaguara. Em setembro, Matinha e Governador João Durval Carneiro (Ipuaçu). Em outubro, Maria Quitéria, e, em novembro, Humildes. Em dezembro, Tiquaruçu. Somente na zona rural, o programa deve alcançar inicialmente mil pessoas.

O lançamento ocorreu no Paço Municipal Maria Quitéria, feito pelo prefeito Zé Ronaldo e o secretário de Saúde, Rodrigo Matos.

A partir de janeiro de 2027, além dos oito distritos, o programa avançará de forma progressiva pelos bairros da sede, com a meta de alcançar toda a cidade.

“A proposta é reduzir barreiras de acesso, melhorar a adesão ao tratamento, evitar interrupções no uso de medicamentos e fortalecer o acompanhamento de pacientes que dependem de cuidado contínuo”, afirmou o gestor da pasta, médico Rodrigo Matos.

Segundo observou, “isso, na prática, significa mais controle de doenças crônicas, menos risco de agravamentos evitáveis, menos deslocamentos desnecessários e mais dignidade para quem enfrenta limitações físicas, sociais ou geográficas”.

O decreto instituindo a implantação do programa Remédio em Casa será publicado no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (1º)

Foto: ACM