Jaíba, Jaguara e Morrinhos: e o forró continua na zona rural de Feira

O fole ainda não deixou de roncar em Feira de Santana. A sanfona vai roncar até este domingo, no grande Arraia de Feira que começou na cidade,.na Praça do Kambe-Lambe e vai terminar. Os povoados da zona rural.

No distrito de Jaíba, nesta sexta (3) e sábado (4), onde a festa é realizada em praça pública há mais de duas décadas e vem se consolidando dentro do Arraiá da Feira, sobem ao palco, a partir das 20h, Neném do Acordeo, Jeane Lima, Alcymar Monteiro e Igor Rei da Farra. No sábado a grande atração será Solange Almeida. Mas a programação terá ainda apresentação de quadrilha junina e shows de Victor Viotti, Sandro Di Castro e Caracu com Ovo.

O segundo polo de forró será no povoado de Morrinhos, distrito de Jaguara, neste sábado (4) e domingo (5). No sábado, a programação terá Neine do Arrocha, Rock Salles, Forrozão Novilha de Prata, Mazinho Venturiny, Jonh Robert e Clovis e Clovinho. Já no domingo, as atrações serão França Lima, quadrilha junina, Mequinha do Acordeon, Tico Menezes, Zé Araújo e Jobim Araújo. Assim, vai chegar ao fim a maratona de forró no município, iniciada no dia 6 de junho, com a 26ª edição do Arraiá do Comércio.