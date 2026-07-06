Após oito anos de iniciada a UPA de Humildes finalmente vai começar a funcionar

Prevista para ser inaugurada em 2020, a ordem de serviço para a construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do distrito de Humildes, a terceira unidade com estas características a ser implantada em Feira de Santana, foi dada pelo então prefeito Colbert Martins da Silva Filho, na manhã de uma segunda-feira, em dezembro de 2018. Após quase oito anos desse ato (foto), hoje, segunda-feira, finalmente a Prefeitura põe um ponto final na obra e o prefeito Zé Ronaldo entrega a Unidade de Pronto Atendimento à comunidade, às 18 horas.

Erros de planejamento técnico, problemas contratuais com empreiteiras e entraves burocráticos atrasaram obra.Em 2021, após investir quase R$ 1 milhão na terraplanagem e a preparação do solo, o terreno onde a UPA seria erguida foi considerado “inadequado”. Empresas que ganharam a licitação abandonaram o canteiro de obras, além do impacto que sofreu com a pandemia

A UPA conta com 11 leitos, distribuídos entre três leitos de observação feminina, três leitos de observação masculina, dois leitos de pediatria, um leito de isolamento e dois leitos da Sala Vermelha, destinada ao atendimento de pacientes em estado grave que necessitam de estabilização imediata.