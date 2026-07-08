Moradora da Matinha e estudante da UFRB faz TCC com trajetória de Chica do Pandeiro

Terezinha de Jesus mora na mesma estrada do quilombo onde Coleirinho da Bahia batia seu tambor e fazia seu samba, e onde Dona Chica do Pandeiro dá continuidade ao ofício do Samba, a Quixabeira. Terezinha é vizinha de Dona Chica. E através de um Trabalho de Conclusão de Curso na UFRB, vai dar sua contribuição na valorização e relato da trajetória de Dona Chica, a matriarca da Quixabeira.

O TCC vai ser apresentado no dia 20, às 9 horas, no Colégio Estadual Quilombola da Matinha, para a banca examinadora formada pelos professores Yuri Caetano (UEFS) e Laila Damiana (UFRB). O trabalho de Terezinha foi orientado pelo professor Leandro Dias.