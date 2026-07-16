CRAS de Humildes já está funcionando em novas instalações

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Território XIV Nadja Suely Freitas Araújo, em Humildes, passou a funcionar em instalações modernas e mais confortáveis. O equipamento da Prefeitura de Feira de Santana, mantido por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedeso), foi entregue pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho está semana, e já entrou em funcionamento.

Ao inaugurar as novas instalações, o prefeito destacou o compromisso da gestão em promover um atendimento humanizado e acolhedor. “O CRAS é a porta de entrada da assistência social, e é uma determinação nossa oferecer o melhor atendimento possível”, afirmou.

Ao percorrer as novas instalações, o prefeito observou a diferença entre a estrutura antiga e a atual. “O que temos aqui hoje nada tem a ver com o que existia antes. As instalações estão bastante modernas e muito mais acolhedoras, com todo o conforto necessário para o atendimento da população”, frisou.

A secretária de Desenvolvimento Social, Gerusa Sampaio, informou que, além das modernas instalações, o CRAS conta com uma equipe multidisciplinar capacitada e comprometida em oferecer um atendimento acolhedor. “Nossa determinação é sempre oferecer o melhor atendimento ao público”, pontuou.

A coordenadora do CRAS de Humildes, Jaciara Alves Santana Nascimento, informou que as novas instalações oferecem ampla e confortável recepção, sala de coordenação, setor do Cadastro Único (CadÚnico), espaços para os serviços socioassistenciais e sala do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). A unidade também dispõe de cozinha e banheiros, inclusive adaptados para pessoas com deficiência.

Fotos: Jorge Magalhães