Fábrica da Nestlé em Feira implanta plataforma de treinamento com Inteligência artificial

Para ampliar o engajamento e a capacitação dos colaboradores na fábrica de Feira de Santana, a Nestlé leva para a unidade sua primeira plataforma de treinamento que integra realidade virtual e inteligência artificial. Batizada de Nesverso, a ferramenta complementa o modelo tradicional de treinamentos presenciais e oferece uma experiência imersiva e interativa de aprendizagem. A plataforma reúne conteúdos teóricos e práticos, videoaulas, quizzes e minijogos realizados de forma individual ou em grupo. A Nestlé chegou em Feira de Santana em 2006

A plataforma já está ativa para os colaboradores das fábricas da Nestlé em Caçapava, Araras, São José do Rio Pardo e Marília, no interior de São Paulo, além de Montes Claros, Ibiá e Ituiutaba, em Minas Gerais.

Criada a partir da sugestão dos próprios times das fábricas da Nestlé no Brasil, a plataforma utiliza Inteligência Artificial para criar dinâmicas personalizadas, adaptadas à identificação de anormalidades no ambiente fabril. Quando um colaborador não avança de fase, a tecnologia analisa seu desempenho, identifica áreas que precisam ser desenvolvidas e gera novos obstáculos, sempre alinhados às competências necessárias. Assim, cada experiência de treinamento é única e individualizada, garantindo que o colaborador seja desafiado de maneira eficaz para alcançar seu objetivo e evoluir no jogo.

“A Nestlé vem investindo em inovação e tecnologias de ponta em suas operações há mais de 10 anos, aprimorando processos de controle com o uso de Inteligência Artificial, sempre com o objetivo de melhorar continuamente a qualidade dos produtos e atender às preferências dos consumidores. Atualmente, mais de 400 linhas de produção no Brasil contam com algum nível de conectividade, possibilitando o monitoramento em tempo real de diversos parâmetros para identificar rapidamente qualquer anomalia. Nesverso surge como uma extensão dessa Transformação Digital, sendo uma plataforma de construção de competências que capacita nossos colaboradores de forma lúdica e eficaz por meio da gamificação do aprendizado baseado na realidade das fábricas”, explica Marco Guimarães, vice-presidente da área técnica da Nestlé Brasil.