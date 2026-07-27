Multinacional investe R$ 450 milhões para expandir fábrica instalada em Feira de Santana há 12 anos

Referência mundial em soluções leves e sustentáveis para ambientes internos e externos que compõem sistemas de construção a seco, a Placo Saint-Gobain atua há 30 anos no Brasil e, agora, anuncia investimento na construção da maior linha de produção de drywall (divisórias de gesso) da América Latina, na unidade fabril de Feira de Santana, que deverá deverá gerar aproximadamente 200 empregos diretos e indiretos, além de aumentar a capacidade produtiva local em 75%.

Para a expansão da fábrica em Feira, o grupo investe R$ 450 milhões, destinado a transformar a planta de Feira de Santana na maior e mais tecnológica linha de produção de drywall da América Latina.

A conclusão das obras e início das operações estão previstos para o começo de 2028. A empresa instalou-se em Feira, em 2014, e tem outra fábrica em Mogi das Cruzes (SP).

“O consumo nacional per capita de drywall dobrou desde 2020 e alcançou mais de 0,7 metros quadrados por habitante ao ano. Por isso, acreditamos que o futuro da nossa indústria será mais leve, mais rápido e mais sustentável. A Saint-Gobain oferece um portfólio completo de soluções integradas capazes de reduzir o tempo de construção em até 50%”, afirma Renato Holzheim, vice-presidente de soluções para construção da Saint-Gobain Brasil.