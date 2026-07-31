Projeto de lazer no Jacuípe foi proposta de campanha de Zé Falcão em 1996

Na manhã de ontem (quinta-feira,30), o prefeito Zé Ronaldo apresentou um projeto executivo elaborado pela Secretaria de Planejamento e formalizou contrato com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para a elaboração do estudo de viabilidade econômico-financeira de um grande empreendimento de lazer e turismo náutico no Jacuípe, o principal Rio que passa pelo município, próximo ao centro da cidade. A ideia de utilização do Rio Jacuípe para um projeto de grande foi lançada por Zé Falcão em seu Plano de Governo na campanha de 1996, há exatos 30 anos.

Com o falecimento precoce de José Falcão em agosto de 1997 (apenas sete meses após a posse), a proposta foi esquecida pelo vice Clailton Mascarenhas, que governou até 2000, quando Zé Ronaldo foi eleito e assumiu a Prefeitura em 2001.

O “sonho de Falcão” era transformar a região ribeirinha em um polo de convivência comunitária, com esportes aquáticos e entretenimento para a população feirense, retirar a área do isolamento e dar utilidade pública às margens do rio.As proposta do Plano de Falcão para aquele mandato foram apresentadas nos programas eleitorais de tevê utilizando o então ainda rudimentar, mas impactante sistema 3D. No Plano estavam também os viadutos, que começaram a ser construídos no segundo mandato de Ronaldo.